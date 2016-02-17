مقتل متطرفين اثنين بيد الجيش الجزائرى

قتلت قوات الجيش الجزائرى متطرفين مسلحين الأربعاء قرب بومرداس (50 كلم شرق الجزائر)، وفق ما أفادت وزارة الدفاع.

وأورد بيان الوزارة أن المتطرفين قتلا خلال عملية تمشيط للجيش قرب دوار بوسماعيل.

وأضاف أنه تم خلال العملية المستمرة ضبط بندقيتى كلاشنيكوف وذخائر وهواتف نقالة.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى او اعتقل "157 ارهابيا بينهم عشرة قياديين"، بحسب المصدر نفسه.

ونهاية يناير، قتل الجيش أيضا اربعة متطرفين مسلحين فى منطقة عين الدفلة (150 كلم جنوب غرب الجزائر) هم اعضاء فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى الذى تبنى هجوما أسفر عن مقتل تسعة عسكريين فى يوليو 2015 فى المنطقة نفسها.

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