أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل متطرفين اثنين بيد الجيش الجزائرى

Google+ Print
مقتل متطرفين اثنين بيد الجيش الجزائرى مقتل متطرفين اثنين بيد الجيش الجزائرى
قتلت قوات الجيش الجزائرى متطرفين مسلحين الأربعاء قرب بومرداس (50 كلم شرق الجزائر)، وفق ما أفادت وزارة الدفاع.

وأورد بيان الوزارة أن المتطرفين قتلا خلال عملية تمشيط للجيش قرب دوار بوسماعيل.

وأضاف أنه تم خلال العملية المستمرة ضبط بندقيتى كلاشنيكوف وذخائر وهواتف نقالة.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى او اعتقل "157 ارهابيا بينهم عشرة قياديين"، بحسب المصدر نفسه.

ونهاية يناير، قتل الجيش أيضا اربعة متطرفين مسلحين فى منطقة عين الدفلة (150 كلم جنوب غرب الجزائر) هم اعضاء فى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى الذى تبنى هجوما أسفر عن مقتل تسعة عسكريين فى يوليو 2015 فى المنطقة نفسها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365