جمهور الجزائر يحتفل بفوز فلسطين الأوليمبي على منتخب بلاده

الأهلي والزمالك .. من الأقرب ليكون الوجهة الأولى لمارتن يول المدير الفني الهولندي في العمل بمصر، FilGoal.com يكشف موقف قطبي الكرة المصرية في المفاوضات.

وكان FilGoal.com قد انفرد بوصول الأهلي لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع مارتن يول. ( اقرأ التفاصيل )

ومع رحيل أحمد حسام "ميدو" عن قيادة الزمالك، تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن رغبة في التعاقد مع يول. ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تواصل بالفعل مع ممثلي يول، من أجل استطلاع رأيه في إمكانية قيادة الفريق الأبيض.

لكن يول كان بالفعل قد تلقى اتصالات من الأهلي، بشأن قيادة الفريق ولذلك كانت الأولوية لديه لأول من فاوضوه وأكد أنه يحترم اتفاقه المبدئي معهم.

لذلك رد على الزمالك بأن لديه اشتراطات يجب أن تتوافر في العرض المقدم منهم، خاصة أنه كان قد توصل لاتفاق مبدئي بالفعل مع الأهلي حول بعض الأمور من بينهما راتبه.

كما أن الزمالك يمنح الأولوية لهاري ريدناب الذي يسافر وفد من الفريق الأبيض لمفاوضة ممثليه في دبي. ( اقرأ التفاصيل )

وبالتالي، التقارير التي زعمت اتصال يول بأحمد حسام "ميدو" لسؤاله عن طبيعة التدريب في الزمالك غير صحيحة تماما.

وخرج اليوم حسام غالي ليعلن أنه تلقى اتصالا من يول بالفعل ليسأله عن الأوضاع الأمنية في مصر. ( اقرأ تصريحات غالي )