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كاتب صحفي تركى: الحادث وقع خارج المنطقة العسكرية

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كاتب صحفي تركى: الحادث وقع خارج المنطقة العسكرية كاتب صحفي تركى: الحادث وقع خارج المنطقة العسكرية

أرشيفية

قال الكاتب الصحفى باسطنبول ، مرتضى زائر، إن الانفجار الذى استهدف البلاد وقع خارج المنطقة العسكرية، ولكن وقع فى منطقة حيوية بها مجلس النواب التركى وقاعة عسكرية تركية.

وأضاف الكاتب الصحفى خلال لقاء له بقناة الغد ، “أن الهدف من هذه العملية هى استهداف المقر العسكرى الخاص بالجيش التركى وبث حالة الرعب فى البلاد، وإبعاث رسالة للجيش التركى، مؤكدًا أن هذا التفجير هو بمثابة ضربة إرهابية قوية لأنقرة”، على حد قوله.

وأكد زائر”أن هذه المنطقة تزدحم بالمارة بسبب خروج الموظفين من عملهم في هذا الوقت مما ينتج عنه ارتفاع حالات القتلى والمصابين، من الجانب المدنى”.

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