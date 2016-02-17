وفاة شاب بسبب الإهمال فى إسعافه بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا‎

توفى شاب فى العقد الثالث من العمر يدعى عصام حرب، اليوم الأربعاء، مثأثرا بإصابتة بكسر فى الجمجمة​،​ ونزيف بالفم على خلفية إنقلابه أثناء استقلال دراجة بخارية بمدينة قنا.

واتهم عدد من أصدقاء المتوفى، القائمين على المستشفى الجامعى وخاصة قسم جراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بالإهمال فى علاجه وإنقاذه​ .​

وقال محمد محارب، أحد أصدقاء المجنى عليه، إن صديقه تم نقله إلى المستشفى فجر أمس الأول إثر تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية كان يستقلها بمنطقة الميناء النهري فتم نقله إلى مستشفي قنا العام، ولم يكن معه أى أثبات شخصى، فتم نقله للمستشفى الجامعى لعدم وجود جراحة مخ وأعصاب.

وأضاف، أنه ​تم تركه حتى الساعه الواحدة ظهرا وتم إدخاله للعناية المركزة ولا يزال النزيف مستمر وتبين عدم وجود جهاز تنفس صناعى بالمستشفى حتى توفى فى السادسة مساءا، مطالبا بالتحقيق في الواقعة.​