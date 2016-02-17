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مصرع تلميذه حرقًا بسبب كوب شاي بمنزلها بسوهاج‎

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مصرع تلميذه حرقًا بسبب كوب شاي بمنزلها بسوهاج‎ مصرع تلميذه حرقًا بسبب كوب شاي بمنزلها بسوهاج‎

جثة- أرشيفية

لقيت تلميذة مصرعها حرقًا، اليوم الأربعاء، عقب قيامها بإعداد كوب شاي بمنزلها بناحية الجلاوية، دائرة مركز ساقلته بسوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ساقلته من مستشفي سوهاج العام بوصول الطفلة علياء محمد محمدين 12 سنة تلميذة، وتقيم بناحية الجلاوية، دائرة المركز مصابة “بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولي بنسبة 80 % بأنحاء متفرقة بالجسم ” وتوفـيت عقب ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية،  وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 عوارض المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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