أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إيران تعزى فى وفاة "هيكل".. ومكتبها بالقاهرة يشارك فى تشييع الجنازة

Google+ Print
إيران تعزى فى وفاة "هيكل".. ومكتبها بالقاهرة يشارك فى تشييع الجنازة إيران تعزى فى وفاة "هيكل".. ومكتبها بالقاهرة يشارك فى تشييع الجنازة
ذكر مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن البعثة الإيرانية بمصر شاركت فى مراسم تشييع جنازة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، اليوم، بمسجد الحسين.

وأوضح المكتب فى بيان صادر عنه مرفق به صورة للراحل هيكل مع رئيس البعثة الإيرانية محمد محموديان "تم إيفاد وفد من أعضاء البعثة الإيرانية بمصر للمشاركة فى مراسم تشييع الجنازة".

وأضاف مكتب رعاية المصالح الإيرانية أن أعضاء البعثة الإيرانية قدمت التعازى باسم والشعب الإيرانى لأبناء وأسرة الأستاذ الراحل حسنين هيكل.

- بالصور.. بدء توافد الإعلاميين ورجال الدولة والمواطنين لتشييع جنازة هيكل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان