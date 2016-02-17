إيران تعزى فى وفاة "هيكل".. ومكتبها بالقاهرة يشارك فى تشييع الجنازة

ذكر مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن البعثة الإيرانية بمصر شاركت فى مراسم تشييع جنازة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، اليوم، بمسجد الحسين.

وأوضح المكتب فى بيان صادر عنه مرفق به صورة للراحل هيكل مع رئيس البعثة الإيرانية محمد محموديان "تم إيفاد وفد من أعضاء البعثة الإيرانية بمصر للمشاركة فى مراسم تشييع الجنازة".

وأضاف مكتب رعاية المصالح الإيرانية أن أعضاء البعثة الإيرانية قدمت التعازى باسم الحكومة والشعب الإيرانى لأبناء وأسرة الأستاذ الراحل حسنين هيكل.

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