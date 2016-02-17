الحبيب على الجفرى: للأسف لن يستقر اليمن حتى ينفصل الشمال عن الجنوب

أكد الحبيب على الجفرى، أننا نكفر من يقول حادثة الإفك عن السيدة عائشة ومن قال القرآن محرف كذلك، مؤكدا أن اليمن الآن يخاض فيه حرب ليس لها ناقة ولا جمل، قائلا: "الوحدة اليمنية انتهت وإن كانت باقية رسميا على الورق، ولن يستقر اليمن حتى ينفصل الشمال عن الجنوب للأسف".

وأضاف الجفرى، خلال لقائه أساتذة وطلاب جامعة القاهرة، أن اللعبة الطائفية يرفضها عقلاء السنة والشيعة، قائلا: "أعرف من الشيعة من يكفر متطرفى الشيعة كما نكفر نحن متطرفى السنة".

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