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السيسى: مصر ستدافع عن أشقائها فى الخليج حال تعرضهم لتهديد.."مسافة السكة"

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السيسى: مصر ستدافع عن أشقائها فى الخليج حال تعرضهم لتهديد.."مسافة السكة" السيسى: مصر ستدافع عن أشقائها فى الخليج حال تعرضهم لتهديد.."مسافة السكة"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها فى الخليج فى حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكداً على أن الجيش المصرى هو جيش كل العرب، وأن عبارة "مسافة السكة" تعكس هذا المفهوم.

وأكد الرئيس، خلال استقباله وفداً من كبار الصحفيين والإعلاميين الكويتيين ضم رؤساء تحرير أهم الصحف ووكالة الأنباء الكويتية، وذلك لتقديم الشكر لمصر على مشاركتها فى حرب تحرير الكويت عام 1991، على أن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى وأنها تحترم إرادة الشعوب، ولكنها قادرة على صد أى هجوم والرد على أى اعتداء أو تهديد مباشر سواء عليها أو على أشقائها، مستشهداً بموقف مصر إزاء الأحداث فى ليبيا، حيث امتنعت عن التدخل فى الشأن الليبى أو استغلال الأوضاع الصعبة للشعب الليبى للمساس بمقدراته، وكانت المرة الوحيدة التى قامت فيها مصر بعمل عسكرى حين قامت التنظيمات الإرهابية فى ليبيا بذبح 21 مصرياً.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء الوفد الإعلامى الكويتى أشادوا فى مستهل اللقاء بمشاركة القوات المسلحة المصرية فى حرب تحرير الكويت، مستذكرين الدماء المصرية الطاهرة التى سالت على أرضهم وامتزجت بدماء أشقائهم الكويتيين.

ورحب الرئيس بالوفد الإعلامى الكويتى، متمنياً لدولة الكويت وشعبها الشقيق كل الازدهار والاستقرار بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال، والتى تتزامن مع العيد الخامس والعشرين لتحرير الكويت.

كما وجه الرئيس التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم، داعياً له بموفور الصحة والعافية.


>تفاصيل لقاء السيسي بمبعوث رئيس إندونيسيا.. الرئيس يتلقى دعوة لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامى حول فلسطين.. ويدين بشدة العمليات الإرهابية الأخيرة بجاكرتا.. ونور حسن يؤكد أهمية دور مصر فى مواجهة التطرف
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السيسى والصحفيون الكويتيون (1)

السيسى والصحفيون الكويتيون (2)
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مصر 365

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