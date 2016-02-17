مدرب الحدود لـ في الجول: نواجه سوء حظ غريب..وهذا ما يجعلنا نتعرض للهزائم

يؤمن أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود أن فريقه يقابل سوء حظ غريب يمنعه من تحقيق نتائج إيجابية في الدوري وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وكان حرس الحدود قد هُزم بهدفين دون رد أمام الداخلية يوم الثلاثاء في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

تلك الهزيمة جعلت رصيد الحدود يتجمد عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب، هذا بالإضافة إلى أن الفريق لم يسجل هدفا خلال آخر سبع مباريات.

وتحدث أيوب قائلا:"أرى أن الفريق يقدم أداء جيدا ويقوم بتهديد مرمى المنافسين لكننا نواجه سوء حظ غريب للغاية".

وأكمل"ما يجعلنا نتعرض للهزائم هو أن أغلب المباريات التي خسرناها كانت بسبب الركلات الثابتة التي نستقبل منها الأهداف ونحن لا ننجح في استغلالها حينما تلوح فرصة لنا".

وأردف"أنا حزين جدا لأننا نلعب بشكل جيد ولكن لا نوفق في تسجيل الأهداف، بالإضافة لأن فريق بحجم حرس الحدود لم يستطيع تسجيل هدفا خلال آخر سبع مباريات".

وأضاف"لم أكن لأحزن إذا لم نكن نلعب بشكل جيد ولكننا نؤدي مباريات جيدة ونضيع العديد من الفرص".

وأتم"أقوم دائما بعلاج الأخطاء التي نقع فيها ولكن سوء التوفيق أمر ليس بأيدينا".

وبسؤاله عن موقفه من الاستمرار مع الفريق العسكري أو رحيله بسبب سوء النتائج رفض أيوب التعليق على ذلك الأمر.