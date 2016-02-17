الحبيب الجفرى: والله لو لم أكن مسلما ورأيت الإسلام على الفضائيات ما أسلمت

قال الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، "والله لو لم أكن مسلمًا ورأيت الإسلام الذى ينشر على الفضائيات المصرية والعربية ما أسلمت"، مؤكدا أن هذا ليس الإسلام الذى درسناه عن النبى وصحابته.

وأضاف الجفرى، خلال كلمته لطلاب جامعة القاهرة، "نستطيع بإذن الله اللحاق بركب التقدم لأن العقول هى العقول، عوضا على أن نعيش الصراعات الداخلية.. مهمتنا لا تنفصل عن صلتنا بالعالم.. المدة قصيرة والعالم الآن على وشك أن تنهار حضارته وفلسفته.. وينبغى أن نكون فى شراكة لصياغة الثقافة المقبلة".

وقال الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، ردا على سؤال وجه له من قبل أحد طلاب جامعة القاهرة، حول تكفير بعض الجماعات للجفرى ورميه بأنه صوفى قبورى: "أتمنى أن أكون صوفيًا، وفخر لى أن أكون صوفيًا".

وأضاف الجفرى، خلال كلمته بلقاء طلاب جامعة القاهرة اليوم، أنه يفخر بالصوفية لانتسابها لآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن ادعاء أن العلوم التجريبية تثبت عدم وجود الله، ادعاء باطل قولا واحدا، وأن فيزيائيون ملحدين يقولون إن العلم محايد فيما يتعلق بالإيمان، وأن القائلين بالتوازن بين الجانب الروحى والجانب العقلى مخطئون، فالروح ليست جانبًا ولكنها أساس.

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