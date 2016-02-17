حوار في الجول - ميمي عبد الرازق يتحدث عن ' الأقرع ' سبب استقالته وميدو.. والمؤامرة

كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة عن هوية الشخص الذي تسبب في استقالته من تدريب الفريق السكندري والذي أسماه على الهواء مباشرة بـ"الأقرع".

واستقال مدرب سموحة من منصبه بعد مباراة بتروجيت التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

ويحاور FilGoal.com مدرب سموحة بعد استقالته والتي كشف فيها عن هوية الرجل الذي تسبب في استقالته.

والتالي نص الحوار:

استقلت من منصبك، من هو الرجل الذي تسبب في استقالتك؟

الأقرع هو السمسار كريم ماريو الذي يكره وجودي في النادي ويحاربني وأرسل لي رسائل مسيئة قبل المباراة وقال لي هذا آخر يوم لك هنا.

كريم ماريو سبق وأحضر أحمد حسام "ميدو" لتدريب سموحة وجلسوا سويا من أجل أن يتولى قيادة الفريق.

لكن أنا أحترم الجميع في النادي وأحب المسؤولين لكن اليد الدخلية هي السبب في الأزمة.

- وما هي رسالتك للإدارة؟

عملت في النادي ثماني سنوات.. أنا ابن النادي وأتعامل بكل أدب واحترام، والإدارة برئاسة فرج عامر هم من عينوني في هذا المنصب ولم أسعى إليه تماما، عند تعاقدي لم يكن لي شروط وقبلت المهمة بدون أي تعاقدات بالمرة.

كنت أتقاضى في الناشئين 25 ألف جنيه وعندما توليت الفريق الأول تضاعف مرتبي إلى 50 ألف مع العلم أن سابقي كان يتقاضى 160 ألف جنيه.

لم أطلب زيادة قط، حتى المكافآت كان يتقاضى السابقين 200% واللوائح تقول هكذا، لكن عندما عُرض عليّ 150% قلت سأكون مثل اللاعبين 100% فقط.. لم يكن لي أي مطامع مادية وعملت من أجل سموحة فقط.

قدمنا مستوى جيد وحتى المباريات التي أخفقنا فيها كان شكل الفريق رائع لكن واجهنا سوء توفيق.

- ومتى اتخذت قرار الاستقالة؟

أمس اتخذت قرار الاستقالة قبل مباراة بتروجيت وتحدثت مع عاطف حنفي مدير الكرة وأبلغته بقراري بعد مباراة بتروجيت.

ورغم ارتباط اللاعبين بي ويحبونني وأنا أيضا أحبهم ولا أعتقد أن الولد "الأقرع" له يد في التأثير على اللاعبين.

هزيمة بتروجيت قدرية ولاعبي سموحة يستحيل أن يبيعونني. ويستحيل أن أجرّح في اللاعبين أو أتهمهم بالخيانة، أثق فيهم جدا.

- وماذا عن هاني العجيزي؟

افتعل أزمة قبل المباراة قبل الماضية والفريق يجري عمليات الإحماء وفي توقيت غريب، وكان يتضامن مع كريم ماريو في مشاركاته على فيسبوك بالأمس، وأبدى إعجابه بكلامه.

- وهل له يد في ذلك؟

لا أتهم أحدا، ولا يمكن أن أجرح لاعبي سموحة، كان تعاملنا جميعا باحترام تام.

- وماذا عن أنباء وجود ميدو لقيادة سموحة؟

لا أعلم شيء، ولا يشغلني من يأتي بعدي سواء ميدو أو غيره.

- هل من الوارد أن تتراجع عن الاستقالة؟

الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها حتى لو رفضها النادي أتمسك بها، لم أعد قادرا على الاستمرار.

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