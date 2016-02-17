أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول - ميمي عبد الرازق يتحدث عن ' الأقرع ' سبب استقالته وميدو.. والمؤامرة

Google+ Print
حوار في الجول - ميمي عبد الرازق يتحدث عن ' الأقرع ' سبب استقالته وميدو.. والمؤامرة حوار في الجول - ميمي عبد الرازق يتحدث عن ' الأقرع ' سبب استقالته وميدو.. والمؤامرة

كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة عن هوية الشخص الذي تسبب في استقالته من تدريب الفريق السكندري والذي أسماه على الهواء مباشرة بـ"الأقرع".

واستقال مدرب سموحة من منصبه بعد مباراة بتروجيت التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

ويحاور FilGoal.com مدرب سموحة بعد استقالته والتي كشف فيها عن هوية الرجل الذي تسبب في استقالته.

والتالي نص الحوار:

استقلت من منصبك، من هو الرجل الذي تسبب في استقالتك؟

الأقرع هو السمسار كريم ماريو الذي يكره وجودي في النادي ويحاربني وأرسل لي رسائل مسيئة قبل المباراة وقال لي هذا آخر يوم لك هنا.

كريم ماريو سبق وأحضر أحمد حسام "ميدو" لتدريب سموحة وجلسوا سويا من أجل أن يتولى قيادة الفريق.

لكن أنا أحترم الجميع في النادي وأحب المسؤولين لكن اليد الدخلية هي السبب في الأزمة.

- وما هي رسالتك للإدارة؟

عملت في النادي ثماني سنوات.. أنا ابن النادي وأتعامل بكل أدب واحترام، والإدارة برئاسة فرج عامر هم من عينوني في هذا المنصب ولم أسعى إليه تماما، عند تعاقدي لم يكن لي شروط وقبلت المهمة بدون أي تعاقدات بالمرة.

كنت أتقاضى في الناشئين 25 ألف جنيه وعندما توليت الفريق الأول تضاعف مرتبي إلى 50 ألف مع العلم أن سابقي كان يتقاضى 160 ألف جنيه.

لم أطلب زيادة قط، حتى المكافآت كان يتقاضى السابقين 200% واللوائح تقول هكذا، لكن عندما عُرض عليّ 150% قلت سأكون مثل اللاعبين 100% فقط.. لم يكن لي أي مطامع مادية وعملت من أجل سموحة فقط.

قدمنا مستوى جيد وحتى المباريات التي أخفقنا فيها كان شكل الفريق رائع لكن واجهنا سوء توفيق.

- ومتى اتخذت قرار الاستقالة؟

أمس اتخذت قرار الاستقالة قبل مباراة بتروجيت وتحدثت مع عاطف حنفي مدير الكرة وأبلغته بقراري بعد مباراة بتروجيت.

ورغم ارتباط اللاعبين بي ويحبونني وأنا أيضا أحبهم ولا أعتقد أن الولد "الأقرع" له يد في التأثير على اللاعبين.

هزيمة بتروجيت قدرية ولاعبي سموحة يستحيل أن يبيعونني. ويستحيل أن أجرّح في اللاعبين أو أتهمهم بالخيانة، أثق فيهم جدا.

- وماذا عن هاني العجيزي؟

افتعل أزمة قبل المباراة قبل الماضية والفريق يجري عمليات الإحماء وفي توقيت غريب، وكان يتضامن مع كريم ماريو في مشاركاته على فيسبوك بالأمس، وأبدى إعجابه بكلامه.

- وهل له يد في ذلك؟

لا أتهم أحدا، ولا يمكن أن أجرح لاعبي سموحة، كان تعاملنا جميعا باحترام تام.

- وماذا عن أنباء وجود ميدو لقيادة سموحة؟

لا أعلم شيء، ولا يشغلني من يأتي بعدي سواء ميدو أو غيره.

- هل من الوارد أن تتراجع عن الاستقالة؟

الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها حتى لو رفضها النادي أتمسك بها، لم أعد قادرا على الاستمرار.

طالع -لعجيزي يكشف لـ في الجول تفاصيل الأزمة مع مدرب سموحة.. "التفاؤل والتشاؤم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع