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مدرب الزمالك - شايفر خارج الحسابات بسبب ريدناب

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مدرب الزمالك - شايفر خارج الحسابات بسبب ريدناب مدرب الزمالك - شايفر خارج الحسابات بسبب ريدناب

استبعدت اللجنة الفنية المكلفة من مجلس إدارة الزمالك باختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض المدرب الألماني وينفرد شايفر.

وأرسل شايفر المدير الفني لمنتخب جامايكا تفويضا بموافقة مبدئية على تولي تدريب الزمالك صباح الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الفنية استبعدت شايفر من الحسابات بسبب رغبة النادي في تعيين اسم صاحب نجاحات أكبر بالإضافة لعدم الاقتناع به.

كما تضع اللجنة الفنية في أولوياتها الإنجليز هاري ريدناب.

وتسافر اللجنة الفنية إلى الإمارات مساء الأربعاء من أجل الجلوس مع ريدناب بعد سير عملية المفاوضات بشكل متقدم جدا. (التفاصيل)

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