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هاني رمزي ينتقم.. الشرطة يحقق الفوز الأول في الدوري على إنبي

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هاني رمزي ينتقم.. الشرطة يحقق الفوز الأول في الدوري على إنبي هاني رمزي ينتقم.. الشرطة يحقق الفوز الأول في الدوري على إنبي

لم يكن يتخيل إنبي أن يكون الفوز الأول لاتحاد الشرطة في الدوري يأتي على يد مدربه السابق هاني رمزي ولكن ذلك ما حدث.

وقلب اتحاد الشرطة الطاولة على مضيفه إنبي لينتصر عليه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب بتروسبوت في إطار الجولة 19 من الدوري.

ونجح اتحاد الشرطة أيضا في تسجيل أول هدف له في الدوري بعد ثلاث مباريات غاب فيها عن تسجيل الأهداف.

ويعد هذه هي المباراة الأولى لهاني رمزي في مقعد المدير الفني للشرطة وذلك بعد توليه المسؤولية خلفا لفتحي مبروك.

افتتح صلاح عاشور أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة لصالح إنبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ولكن عدل حسام جلال النتيجة في الدقيقة 45 من عمر المباراة بتسديدة رائعة أيضا.

قبل أن يسجل صلاح ريكو هدفا ثانيا لصالح الشرطة من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

واختتم محمد بسيوني أهداف المباراة لصالح الشرطة في الدقيقة 74 بتسديدة أيضا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الشرطة إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 25 نقطة في المركز العاشر.

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