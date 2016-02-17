قائمة الزمالك - خروج شيكابالا والشناوي.. وعودة مايوكا وكهربا

أعلن محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك عن قائمة فريقه لموجهة أسوان بالجولة 19 للدوري المصري.

واستبعد صلاح محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد حسن مكي.

فيما عاد للقائمة محمد أبو جبل ومحمد خليفة ومحمد إبراهيم وإيمانويل مايوكا.

ويلعب الزمالك مع أسوان يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت.

وكان شيكابالا وكهربا قد نشبت بينهما مشادة في مران الثلاثاء خلفت طردهما من التدريب.

ويغيب طارق حامد وأحمد الشناوي للإصابة.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - محمد ابو جبل

الدفاع: أحمد دويدار - محمد كوفي - حمادة طلبة - عمر جابر - حازم إمام - رمزي خالد

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - أحمد توفيق -أيمن حفني - مصطفي فتحي - محمد خليفة - محمود كهربا - أحمد حمودي - محمد إبراهيم.

الهجوم: باسم مرسى - محمد سالم - إيمانويل مايوكا