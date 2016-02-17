أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الزمالك - خروج شيكابالا والشناوي.. وعودة مايوكا وكهربا

Google+ Print
قائمة الزمالك - خروج شيكابالا والشناوي.. وعودة مايوكا وكهربا قائمة الزمالك - خروج شيكابالا والشناوي.. وعودة مايوكا وكهربا

أعلن محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك عن قائمة فريقه لموجهة أسوان بالجولة 19 للدوري المصري.

واستبعد صلاح محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد حسن مكي.

فيما عاد للقائمة محمد أبو جبل ومحمد خليفة ومحمد إبراهيم وإيمانويل مايوكا.

ويلعب الزمالك مع أسوان يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت.

وكان شيكابالا وكهربا قد نشبت بينهما مشادة في مران الثلاثاء خلفت طردهما من التدريب.

ويغيب طارق حامد وأحمد الشناوي للإصابة.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - محمد ابو جبل

الدفاع: أحمد دويدار - محمد كوفي - حمادة طلبة - عمر جابر - حازم إمام - رمزي خالد

الوسط: إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - أحمد توفيق -أيمن حفني - مصطفي فتحي - محمد خليفة - محمود كهربا - أحمد حمودي - محمد إبراهيم.

الهجوم: باسم مرسى - محمد سالم - إيمانويل مايوكا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع