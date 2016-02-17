نهاية الأزمة - المحلة يسافر الإسكندرية لملاقاة الأهلي.. ولا نية لتأجيل المباراة

انتهت أزمة مباراة الأهلي وغزل المحلة بعدما أكد مدير الكرة بالأخير تحرك حافلة الفريق إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء يوم الخميس.

وكان من المفترض أن يستضيف غزل المحلة منافسه الأهلي يوم الخميس بملعبه لكن رفضت مديرية أمن الغربية إقامة المباراة (طالع التفاصيل).

وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى ستاد الإسكندرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإقامتها هناك.

وتحركت بالفعل حافلة الأهلي في وقت سابق إلى الإسكندرية كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

في الوقت الذي أكد فيه سمير كمونة المدير الفني لمحلة أن جمهور الفريق تواجد أمام مقر النادي لمنع حافلة اللاعبين من التحرك لرغبتهم في خوض المباراة بملعبهم (طالع التفاصيل).

وأكد مدير الكرة بالمحلة في تصريحاته لـFilGoal.com النجاح في فض التجمع الجماهيري وأن حافلة الفريق في طريقها للإسكندرية.

فيما شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في حديثه لـFilGoal.com أنه من الصعب تأجيل المباراة نظرا أن فريقه لا يمتلك معدات التدريب اللازمة في الإسكندرية.

ولكن أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com أنه لا توجد أي نية لتأجيل المباراة وإنها سوف تقام في ملعب الإسكندرية في موعدها يوم الخميس.