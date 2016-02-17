أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نهاية الأزمة - المحلة يسافر الإسكندرية لملاقاة الأهلي.. ولا نية لتأجيل المباراة

Google+ Print
نهاية الأزمة - المحلة يسافر الإسكندرية لملاقاة الأهلي.. ولا نية لتأجيل المباراة نهاية الأزمة - المحلة يسافر الإسكندرية لملاقاة الأهلي.. ولا نية لتأجيل المباراة

انتهت أزمة مباراة الأهلي وغزل المحلة بعدما أكد مدير الكرة بالأخير تحرك حافلة الفريق إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء يوم الخميس.

وكان من المفترض أن يستضيف غزل المحلة منافسه الأهلي يوم الخميس بملعبه لكن رفضت مديرية أمن الغربية إقامة المباراة (طالع التفاصيل).

وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإقامتها هناك.

وتحركت بالفعل حافلة الأهلي في وقت سابق إلى الإسكندرية كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

في الوقت الذي أكد فيه سمير كمونة المدير الفني لمحلة أن جمهور الفريق تواجد أمام مقر النادي لمنع حافلة اللاعبين من التحرك لرغبتهم في خوض المباراة بملعبهم (طالع التفاصيل).

وأكد مدير الكرة بالمحلة في تصريحاته لـFilGoal.com النجاح في فض التجمع الجماهيري وأن حافلة الفريق في طريقها للإسكندرية.

فيما شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في حديثه لـFilGoal.com أنه من الصعب تأجيل المباراة نظرا أن فريقه لا يمتلك معدات التدريب اللازمة في الإسكندرية.

ولكن أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com أنه لا توجد أي نية لتأجيل المباراة وإنها سوف تقام في ملعب الإسكندرية في موعدها يوم الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً