في الجول يكشف ماذا يحدث في اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. ' المدرب الجديد وراتب زيزو '

بدأ اجتماع مجلس إدارة الأهلي المعين بحضور ستة أعضاء الموافقين على قرار التعيين برئاسة محمود طاهر لمناقشة عدة أمور هامة للقلعة الحمراء.

ويحضر اجتماع مجلس إدارة الأهلي الستة أعضاء الموافقين على قرار التعيين وهم محمود طاهر رئيس النادي ومحمد عبد الوهاب وكامل زاهر وعماد وحيد ومهند مجدي ومروان هشام.

فيما يغيب عن الاجتماع الخمسة أعضاء الرافضين للتعيين.

علم FilGoal.com أن الأعضاء المجتمعون يناقش ثلاثة أمور هامة وهي:

- مدى قانونية الدعوى لعقد جمعية عمومية من عدمها، إذ تتم مخاطبات مع الوزارة في إطار القانون واللوائح الموجودة لمعرفة ما إذا كان قانونيا الدعوى لجمعية عمومية أم لا بالنسبة للمجلس المعين.

وكان FilGoal.com قد أجرى تحقيقا حول الفارق بين المجلس المعين والمجلس المنتخب، تابعه من هنا.

- دراسة ملف المدير الفني للفريق الأول وأخر التطورات التي وصلت إليها المفاوضات، خاصة وأن الأقرب هو الهولندي مارتن يول.

- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي فيما يخص الاشتراكات وزيادة راتب عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي لأن العبء الواقع عليه قد زاد كونه رئيس قطاع الكرة ومدرب الفريق الأول.

ويتقاضى زيزو 75 ألف جنيه ويدرس الأهلي زيادة راتبه وهناك رقم مقترح برفع قيمة راتبه إلى 125 ألف جنيه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس إدارة الأهلي بسبب وجود مخالفات بها وبالتالي تم حله.

وقرر وزير الرياضة في نهاية المطاف تعيين مجلس إدارة الأهلي لمدة عام.