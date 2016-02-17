تعرف على أسباب استبعاد خماسي الزمالك من مواجهة أسوان

قرر محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك استبعاد خمسة لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة أسوان مساء الخميس في الدوري المصري.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك في الجولة 19 للدوري المصري باستاد بتروسبورت.

واستبعد صلاح محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر وأحمد حسن مكي.

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فيما علم FilGoal.com أن الجهاز الفني فضّل عدم التعجل بالدفع بطارق حامد الذي كان مقررا مشاركته في مران الأربعاء كاملا.

في حين يعاني الشناوي من نزلة برد، وفي ظل تأكيد اللاعب على أنه جاهز لخوض المباراة لكن الجهاز الطبي والفني فضلا إراحته من مباراة أسوان.

وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "استبعاد شيكابالا نوع من العقاب على خلفية واقعة مشادته مع كهربا". (طالع التفاصيل)

وأضاف "علي جبر خرج بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية".

بينما أحمد حسن مكي فإن استبعاده جاء لأسباب فنية.

ولعب شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم ثماني مباريات سجل خلالها هدفا، بينما لعب مثلهم مع الدراويش سجل أثنين وصنع أربعة أهداف.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الدوري برصيد 32 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي المتصدر أما أسوان فيحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة.