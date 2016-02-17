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صور| «صناع الحياة» بأسوان يختتمون حملة «البداية واحد- ليه متكونش انت»‎

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صور| «صناع الحياة» بأسوان يختتمون حملة «البداية واحد- ليه متكونش انت»‎ صور| «صناع الحياة» بأسوان يختتمون حملة «البداية واحد- ليه متكونش انت»‎

اختتمت اليوم مؤسسة “صناع الحياة” بأسوان، حملتها ” البداية واحد – ليه متكونش انت ” والتى استمرت لمدة أسبوع.

 وتهدف الحملة إلى إخراج الطاقات لدى الشباب فكل الافكار والمشروعات تبدأ بحلم لدى شخص واحد ثم يبدأ التفكير والتحرك وتدعو الحملة الشباب الى الانطلاق والبداية والمبادرة.

شارك في المبادرة فريق من المتطوعين والذين قاموا بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة منها المساعدة في حملة التوعية ضد مرض سرطان الثدى والتى ينفذها معهد أورام أسوان.

كما قام المتطوعين بتنفيذ عدد من النشطة الترفيهية والفنية وحملة لنظافة الشوارع بمنطقة عمارات القاهرة بالمحمودية  تقديم فقرات فنية للأطفال بمستشفى مجدى يعقوب عمل صناديق قمامة وتوزيعها على المحلات بالمجان وحمل الحقائب والأمتعة للمسافرين بمحطة سكك حديد أسوان.

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