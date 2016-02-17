الأهلي يدرس السفر مبكراً لاسوان للدخول في معسكر قبل لقاء المصري

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي فكرة السفر مبكراً إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق لمدة يومين من أجل الإستعداد الكافى لمباراة المصري المؤجلة من الإسبوع السابع للدورى والتى قررت الجهات الأمنية اقامتها يوم الثلاثاء القادم الحالى بإستاد أسوان.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على أن الأهلى وافق على إختيار ملعب اسوان لإستضافة اللقاء، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأضاف عبد الحفيظ أن الاهلى وافق أيضا على قرار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام يوم الثلاثاء القادم بدلا من يوم الإثنين

ومن جانبه تقرر أن يحضر اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للنادى السبت المقبل الاجتماع التنسيقي مع مسئولي إتحاد الكرة و الأمن و النادي المصري للوقوف علي كافة الترتيبات والإستعدادات الخاصة بالمباراة.