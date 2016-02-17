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الجمعة | افتتاح بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية في الأقصر

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الجمعة | افتتاح بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية في الأقصر الجمعة | افتتاح بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية في الأقصر

محافظة الاقصر

تستضيف محافظة الأقصر خلال الفترة من 19 إلي 21 فبراير الجاري، بطولة الدولية للملاحة الرياضية بمشاركة العديد من الفرق العربية والأفريقية والأوروبية.

واختار الاتحاد المصري للملاحة البحرية معبد الأقصر الفرعوني، ليشهد حفل افتتاح البطولة مساء بعد غد الجمعة، فيما تقام فعاليات اليوم الثاني للبطولة بالبر الغربي أمام الدير البحري يتبعه رحلة نهرية في النيل ثم عرض الصوت والضوء مساء.

كما يقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط، ثم تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات بمعبد الكرنك ثم توزيع الميداليات والشهادات.

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