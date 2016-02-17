أقباط من أجل الوطن ينعى وفاة غالى وهيكل ويصفهما بالقيمة الكبيرة

نعى كريم كمال مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن وفاة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزارة ووزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية الأسبق وقال خسرت مصر المجتمع العربى والدولى وأحد من أهم رجال الدبلوماسية خلال القرن العشرين والواحد والعشرين.

حيث مثل الدكتور بطرس غالى العمود الفقرى للدبلوماسية المصرية خلال مباحثات كامب ديفيد كما مثل الراحل الكبير أحد أهم الدبلوماسيين أصحاب النفوذ والعلاقات القوية داخل القارة الافريقية مما كان له عظيم الفائدة على علاقات مصر بدول أفريقيا خلال أكثر من أربعة عقود استطاع فيها أن يكون خبير ملم بكل مشاكل القارة والعمل على حلها بالطرق الدبلوماسية وأضاف كمال وحينما توالى سكرتارية الأمم المتحدى رفض أن يكون موالى للدول الكبرى على حساب المبادئ التى يؤمن بها وكتب تقرير مذبحة قانا بكل أمانة مما كان السبب فى عدم التجديد له لفترة أخرى فى الأمم المتحدى وأشار كمال إلى أن الدكتور بطرس غالى شخصية لن تتكرر مرة أخرى على المستوى المصرى والعربى والدول.

كما نعى كريم كمال الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل وقال فقدت مصر اليوم واحد من أهم أعلام الصحافة فى مصر والوطن العربى وهو الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى يمثل قيمة وقامة يصعب تكرارها حيث مثل الراحل الكبير علامة بارزة فى عالم الإعلام بشكل عام من أسلوب صحفى اصبح مدرسة يتعلم منها الأجيال الى غزارة المعلومات والقدرة على صياغة الكلمات بشكل يصل الى العقل والقلب وضاف كمال يمثل الأستاذ هيكل مدرسة صحافية قائمة بذاتها اثرت ليس فقط فى عالم الصحافة والإعلام ولكن أيضا فى القرار السياسى فى مصر والعديد من الدول العربية خلال ستة عقود ماضية وأشار كمال أيضا تمثل كتب الأستاذ هيكل مرجع هام للتاريخ فى مصر والمنطقة العربية لما تحتويها من معلومات دقيقة اغلبها من داخل غرف صناعة القرار الذى استطاع التى استطاع أن يكون أحد أهم أضلاعها من خلال ثقة العديد من الحكام فى مصر والوطن العربى للراحل الكريم.