غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية

تنطلق غدًا الخميس فعاليات المؤتمر السنوى الخامس الذى تنظمه الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية، تحت عنوان: "التغذية والجهاز الهضمى".

ويمثل المؤتمر الذى سيعقد غدًا فى الساعة التاسعة صباحًا فرصة جيدة للأطباء المشاركين لتبادل الخبرات والرؤى مع أفضل الخبراء فى مجال التغذية العلاجية لأمراض الجهاز الهضمى، وذلك خلال إقامة أكثر من 20 جلسة علمية، يشارك فيها خبراء المعهد القومى للتغذية والجامعات المصرية والجمعيات الأهلية المختلفة.

ويشمل برنامج المؤتمر: إجراء جلسات نقاشية حول أسس التقييم الغذائى للمرضى والتغذية العلاجية لمرضى كسل المعدة والأمعاء ومتلازمة الأمعاء القصيرة، كما يقدم الرعاية الغذائية الأمثل لبعض الحالات مثل: سرطان القولون والمستقيم ومرضى حساسية الطعام وعدم تحمل الغذاء.

كما يسلط المؤتمر الضوء على دور التغذية الفموية والأنبوبية والوريدية وعلاقة العدوى البكترية بالأمعاء الميكروب الحلزونى Helicobacter-Pylori بنقص المغذيات الدقيقة، وعلاقة السمنة ببكتريا الأمعاء Microbiome.

وستتم مناقشة أهمية التغذية فى تقوية مناعة الجهاز الهضمى، ودور العلاج الطبيعى بالأعشاب والنباتات الطبية لمرضى الجهاز الهضمى.