أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية

Google+ Print
غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية العربية للتغذية العلاجية
تنطلق غدًا الخميس فعاليات المؤتمر السنوى الخامس الذى تنظمه الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية، تحت عنوان: "التغذية والجهاز الهضمى".

ويمثل المؤتمر الذى سيعقد غدًا فى الساعة التاسعة صباحًا فرصة جيدة للأطباء المشاركين لتبادل الخبرات والرؤى مع أفضل الخبراء فى مجال التغذية العلاجية لأمراض الجهاز الهضمى، وذلك خلال إقامة أكثر من 20 جلسة علمية، يشارك فيها خبراء المعهد القومى للتغذية والجامعات المصرية والجمعيات الأهلية المختلفة.

ويشمل برنامج المؤتمر: إجراء جلسات نقاشية حول أسس التقييم الغذائى للمرضى والتغذية العلاجية لمرضى كسل المعدة والأمعاء ومتلازمة الأمعاء القصيرة، كما يقدم الرعاية الغذائية الأمثل لبعض الحالات مثل: سرطان القولون والمستقيم ومرضى حساسية الطعام وعدم تحمل الغذاء.

كما يسلط المؤتمر الضوء على دور التغذية الفموية والأنبوبية والوريدية وعلاقة العدوى البكترية بالأمعاء الميكروب الحلزونى Helicobacter-Pylori بنقص المغذيات الدقيقة، وعلاقة السمنة ببكتريا الأمعاء Microbiome.

وستتم مناقشة أهمية التغذية فى تقوية مناعة الجهاز الهضمى، ودور العلاج الطبيعى بالأعشاب والنباتات الطبية لمرضى الجهاز الهضمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365