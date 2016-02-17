أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. جراحة ناجحة لطفلة هندية ولدت بـ3 أرجل

Google+ Print
بالصور.. جراحة ناجحة لطفلة هندية ولدت بـ3 أرجل بالصور.. جراحة ناجحة لطفلة هندية ولدت بـ3 أرجل
تمكن فريق من الأطباء بمستشفى جوفند باند الهندية، من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة هندية، ولدت بثلاثة أرجل، وقام الأطباء باستئصال الطرف الزائد.

وتدعى الفتاة الصغيرة فارشا سينا، وتبلغ من العمر عامين فقط، وهى تقطن بمدينة دلهى الهندية، أصيبت بعيب خلقى يعرف باسم البوليميليا أو كثرة الأطراف، وهى حالة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل مليون، وتحدث عندما يلتصق جنين غير مكتمل بالمولود.

وأشار التقرير إلى أن الطفلة "فارشا" ولدت بساق زائدة برزت من عمودها الفقرى ونمت باتجاه الجانب الأيسر من الظهر، إلا أن الأطباء نجحوا فى استئصال الطرف الزائد وأصبحت حالتها طبيعية تمامًا.

ومن جانبها قالت كومال سينا أم الطفلة الصغيرة، أنها شعرت بالخوف للوهلة الأولى بمجرد رؤية ابنتها عقب الولادة، خاصة أنها لم تكن تسمع عن هذا العيب الخلقى من قبل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الطفلة الهندية (2)

الطفلة الهندية (3)

الطفلة الهندية (4)

الطفلة-الهندية-(1)


>بالصور.. إجراء جراحة ناجحة لطفل هندى وُلد بثلاث أذرع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365