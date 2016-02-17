بالصور.. جراحة ناجحة لطفلة هندية ولدت بـ3 أرجل

تمكن فريق من الأطباء بمستشفى جوفند باند الهندية، من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة هندية، ولدت بثلاثة أرجل، وقام الأطباء باستئصال الطرف الزائد.

وتدعى الفتاة الصغيرة فارشا سينا، وتبلغ من العمر عامين فقط، وهى تقطن بمدينة دلهى الهندية، أصيبت بعيب خلقى يعرف باسم البوليميليا أو كثرة الأطراف، وهى حالة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل مليون، وتحدث عندما يلتصق جنين غير مكتمل بالمولود.

وأشار التقرير إلى أن الطفلة "فارشا" ولدت بساق زائدة برزت من عمودها الفقرى ونمت باتجاه الجانب الأيسر من الظهر، إلا أن الأطباء نجحوا فى استئصال الطرف الزائد وأصبحت حالتها طبيعية تمامًا.

ومن جانبها قالت كومال سينا أم الطفلة الصغيرة، أنها شعرت بالخوف للوهلة الأولى بمجرد رؤية ابنتها عقب الولادة، خاصة أنها لم تكن تسمع عن هذا العيب الخلقى من قبل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بالصور.. إجراء جراحة ناجحة لطفل هندى وُلد بثلاث أذرع