كمونة: لا أرفض مواجهة الأهلي بالإسكندرية.. لكن الجماهير تمنع حافلتنا

أكد سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة أن جماهير الفريق قامت بالتجمع أمام النادي لمنع حافلة الفريق من التحرك إلى الإسكندرية من أجل ملاقاة الأهلي.

وكان من المفترض أن يستضيف المحلة منافسه الأهلي يوم الخميس في ملعبه في إطار الجولة 19 من الدوري المصري.

ولكن رفضت مديرية أمن الغربية استضافة المباراة في ملعب المحلة ليتم نقل إلى ستاد الإسكندرية (طالع التفاصيل).

وتحدث مدرب المحلة لقناة "أون تي في" قائلا:"الجماهير تواجدت أمام بواب النادي لمنع حافلة الفريق من التحرك إلى الإسكندرية وذلك لرغبتهم لإقامة المباراة بملعبنا".

وأكمل"إدارة النادي تجتمع حاليا من أجل اتخاذ قرارا نهائيا من أجل خوض المباراة من عدمها".

وأضاف"ببعض العلاقات نجحنا في توفير حافلة لنقل الفريق وهناك احتمال كبير أن نتواجد في فندق واحد مع الأهلي لإنقاذ الموقف".

وأردف"أعرف أن نقل المباراة جاء بسبب بعض الظروف الأمنية وأتمنى عدم زيادة الاحتقان بين جماهير الأهلي والمحلة".

وشدد"حتى لو كانت مباراتنا أمام الزمالك فكنت سأوافق على خوضها فأنا الآن أقوم بإنقاذ موقف من أجل الصالح العام".

وشدد"حتى لو كانت مباراتنا أمام الزمالك فكنت سأوافق على خوضها فأنا الآن أقوم بإنقاذ موقف وليس له علاقة بانتمائي للأهلي".