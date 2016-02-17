وفاة مواطنة وفقدان 3 من أبنائها في وادي القور برأس الخيمة

تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بلاغاً مساء اليوم يفيد بتعرض مركبة عائلة مواطنة للانجراف في وادي القور بمنطقة المنيعي برأس الخيمة، وعلى الفور تم توجيه الجهات المختصة .

وقال العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أنه وبمساعدة الأهالي تم العثور على المركبة ، وانتشال الأب ( ع. ع. خ ) ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم انتشال جثة الأم ( أ . س . أ ) ، ومازالت الجهود مستمرة بشكل كبير للبحث عن الأبناء الثلاثة ولدين وبنت الذين كانوا بالمركبة كذلك في الوادي منذ عصر اليوم وحتى الآن.

و ناشد العميد غانم جميع السائقين من السرعة الزائدة وضرورة الأخذ بالحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء المتقلبة التي تشهدها الدولة حاليا من الرياح الشديدة المحملة بالأمطار والتي تعم الدولة وتنخفض على إثرها الرؤية وتزيد من صعوبتها في معظم الأوقات ، مما أدى إلى جريان الأودية والسيول.

وقال بأنه وفور سقوط الأمطار من مساء اليوم ، وجه اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، على ضرورة تكثيف تواجد الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ في مختلف طرق الإمارة بشكل عام ، وأماكن ومناطق تجمع الوديان تحديداً ، وبناءً على هذه التوجيهات ، أعلنت شرطة رأس الخيمة عن الاستعداد التام لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث نتيجة سقوط الأمطار خلال اليومين القادمين ، وأضاف أنه تم توزيع المسعفين والمنقذين على مختلف الأماكن الحيوية ، وأشار إلى أن غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وأنها تستقبل كافة البلاغات والمكالمات على مدار اليوم .

كما أن قسم الدوريات قد رفع حالة الاستعداد للتقليل من مخاطر المرور والتعامل بشكل سريع وفوري مع مختلف الحوادث في ظل موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد حفاظًا على حياة قائدي المركبات على مختلف الطرق والمناطق بالإمارة واتخذت عدة تدابير احترازية، منها مضاعفة نقاط المرور على الطرق السريعة، والعمل على إرشاد المواطنين بالمخاطر والتعامل مع كافة الحالات ومساندة الجميع بالشكل المطلوب ، خاصة في أماكن تجمع الوديان والتي عادة تشهد اقبالاً كبيراً من الجمهور لمشاهدتها مما يؤدي إلى وقوع الحوادث .

وناشد العميد غانم أحمد قائدي المركبات مراعاة القواعد المرورية والارشادات المعمول بها في مثل هذه الظروف وأهاب بالمواطنين باتباع ارشادات السير على الطرق خاصة السريعة،كاستخدام الأنوار ومضاعفة مسافات الأمان بين المركبات وغيرها من التعليمات الواجب اتباعها.