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سكرتير جنوب سيناء يشارك فى اجتماع مجلس إدارة موانى البحر الأحمر

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سكرتير جنوب سيناء يشارك فى اجتماع مجلس إدارة موانى البحر الأحمر سكرتير جنوب سيناء يشارك فى اجتماع مجلس إدارة موانى البحر الأحمر
شارك اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الذى ترأسه اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة وبحضور اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وسكرتير عموم محافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء والجهات العاملة بالموانى من جمارك وشحن وتفريغ وأمن موانى وذوى الخبرة.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة منها مناقشة تكليف بنك الاستثمار القومى بإجراء دراسات الجدوى وإعداد المستندات اللازمة للنشر عن المشروعات الاستثمارية لإمكان طرحها والنشر عنها وهى إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا وإنشاء محطة تداول فحم بميناء الحمراوين وتطوير ميناء السويس بإنشاء محطة كروز لاستقبال السفن السياحية وانشاء مارينا لليخوت وانشاء محطة بضائع عامة كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير شامل لميناء شرم الشيخ يتضمن إنشاء محطة ركاب سياحية إنشاء مارينا لليخوت.

كما ناقش المجلس إنشاء محطة ركاب (سفر ووصول) لميناء الغردقة بعد تصديق محافظ البحر الأحمر على تخصيص مساحة 23 ألف متر مربع وأعمال نقل الركاب وحمل أمتعتهم بميناء سفاجا ومراجعة قيمة مقابل الخدمات للسيارات المفرج عنها. وعلى جانب آخر تابع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفصل موانى الأدبية والسخنة والطور عن موانى البحر الأحمر وتبعيتهم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

خلال الجلسة تم متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015 الفترة من 1/7/2015 حتى 31/1/2016 ونشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 31/1/2016 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

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