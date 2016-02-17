بالصور.. استكمال تصفيات "إبداع" النهائية على مسرح "المدينة" بالإسكندرية

شارك فريق جامعة الأزهر فى التصفيات النهائية فى الكورال والموسيقى، بمسابقة إبداع فى نسختها الرابعة، على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، فى حضور لجنة التحكيم المكونة من الموسيقار حلمى بكر ومنير الوسيمى النقيب العام الأسبق للمهن الموسيقية والمايسترو الدكتور أسامة على دكتور التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

وشهدت العروض التى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مسابقة إبداع فى نسختها الرابعة (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) دورة محمد فوزى، حضورا مكثفا من طلاب وطالبات الجامعات المشاركة فى التصفيات.

وقدم فريق جامعة الأزهر أغنية ماله القمر ماله أداء الطالب أنور عدلى، وأغنية أى والله أى والله أداء الطالب عبد الرحمن عصام، وأغنية ساكن فى حى السيدة أداء الطالب حسن على، وأغنية حبيبى وعنيا أداء المجموعة، وأغنية ياهل ترى "من أوبرت الهلالى" أداء المجموعة، وتضم المجموعة فى فريق جامعة الأزهر الطلاب أحمد خميس وأحمد سعد وأحمد سمير وإسماعيل إبراهيم والسيد موسى وساهر رمضان وعبد الرحمن شكرى وعبد الرحمن صلاح ويدرب ويقود الفريق وائل سراج.

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