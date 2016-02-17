أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تواصل فعاليات "ليلة في حب مصر" بشرم الشيخ

Google+ Print
تواصل فعاليات "ليلة في حب مصر" بشرم الشيخ تواصل فعاليات "ليلة في حب مصر" بشرم الشيخ
تتواصل فعاليات الليلة الثقافية الفنية "ليلة فى حب " والتى تقدم مساء كل خميس بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ برئاسة سعيد غيضان مدير القصر، وينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى، محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم.

تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة
>تتضمن الاحتفالية فقرة فنية من التراث الأصيل للفنان نبيل السنباطي يليها عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية وفقرة الساحر بقيادة الفنان محمد عبد الحى وعلى هامش الليلة ورشة رسوم أطفال بعنوان "التشكيل بشرائط الورق الملون" إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى صفاء محمد مسئول النشاط بالقصر ويليها مسابقات فنية وتوزيع جوائز عينية إشراف محمود الكرجى منسق الحفل نادية طه مسئول النشاط بالقصر أحمد عبد الرحمن مسئول الصوت والضوء ذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والفنية المستمرة بثقافة جنوب سيناء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب