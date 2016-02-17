تواصل فعاليات "ليلة في حب مصر" بشرم الشيخ

تتواصل فعاليات الليلة الثقافية الفنية "ليلة فى حب مصر " والتى تقدم مساء كل خميس بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ برئاسة سعيد غيضان مدير القصر، وينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى، محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم.

تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة

>تتضمن الاحتفالية فقرة فنية من التراث الأصيل للفنان نبيل السنباطي يليها عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية وفقرة الساحر بقيادة الفنان محمد عبد الحى وعلى هامش الليلة ورشة رسوم أطفال بعنوان "التشكيل بشرائط الورق الملون" إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى صفاء محمد مسئول النشاط بالقصر ويليها مسابقات فنية وتوزيع جوائز عينية إشراف محمود الكرجى منسق الحفل نادية طه مسئول النشاط بالقصر أحمد عبد الرحمن مسئول الصوت والضوء ذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والفنية المستمرة بثقافة جنوب سيناء.

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