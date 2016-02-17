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قطاع كهرباء الوادى الجديد تنفذ مناورة على إطفاء الحريق وإخلاء الموظفين

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قطاع كهرباء الوادى الجديد تنفذ مناورة على إطفاء الحريق وإخلاء الموظفين قطاع كهرباء الوادى الجديد تنفذ مناورة على إطفاء الحريق وإخلاء الموظفين

أرشيفية

نفذ قطاع كهرباء الوادى الجديد صباح اليوم الأربعاء مناورة تدريبية على كيفية إخماد الحريق وإخلاء المبنى من الكوادر البشرية والتى أشرف عليها المهندس خضرسيد على، رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة وعدد كبير من العاملين بالقطاع، حيث تمت الاستعانة بسيارة إسعاف فى تنفيذ تلك المناورة التى تمت بنجاح فى إطار تدريب القطاع للموظفين على التعامل وقت الطوارئ والأزمات.

وقال خضر على سيد، فى تصريح صحفى، إن الهدف من المناورة هو تدريب العاملين بالقطاع على كيفية التعامل مع الحرائق إخماد الحرائق وطريقة إخلاء المبنى فى وقت سريع وبطريقة منظمة، حيث تم إشعال النيران فى مجموعة من المخلفات، وتم إطلاق أجهزة الإنذار، وبدء التحرك المنظم لاستخدام أجهزة الإطفاء وإخلاء المبنى واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتأمين المواقع الحساسة فى المبنى.

 

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