محافظ الإسماعيلية يشهد استكمال تسليم الدفعة الأولى من مشروع «قرية الأمل» بالقنطرة

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، استكمال مراسم واجراءات تسليم 27 منزلًا لعدد من المستفيدين والمنتفعين بالمشروع من ثلاث محافظات هي الإسماعيلية والغربية والدقهلية ولليوم الثانى على التوالى من بدء التسليم للمنتفعين بالمشروع وأهاليهم تم تسليمهم المنازل المخصصة لهم ويعتبر اليوم هو الثانى لبدء تسليم المشروع للمنتفعين والذى يتم يوميا على دفعات متتالية حتى ينتهى تسليم القرية بالكامل.

وتشمل قرية الأمل ” 250 ” قطعة أرض باجمالى مساحة قدرها 3500 فدان موزعة بواقع ( 217 للخريجين –و20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من اجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من اجمالى 530 منزل تم بناؤها وتشييدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالاضافة الى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية ، كما تضم القرية 514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والري.

وخلال مراسم التسليم اكد المحافظ للمنتفعين بالمشروع اهتمام كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية هذا المشروع والعمل على تذليل كافة المعوقات من أجل إنجاحه كنموذج يحتذى به على مستوى مختلف محافظات الجمهورية والذى سيساهم الى حد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض سيناء بخلق مجتمع عمرانى جديد مكتمل الخدمات.