ضبط "الشيوخى والننش" وبحوزتهما 50 كيلو بانجو بدمياط

تمكن رجال البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط برئاسة المقدم أحمد سلامة من ضبط استورجى وعاطل وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر.

> تبين ضبط كل من محمد .م.أ 43 عاما عاطل ومقيم الشعراء وشهرته الشيوخى ومحمد .م.ح وشهرته الننش 40عاما استورجى ومقيم الشعراء والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا بينهم القضية رقم 12292لسنة 2010 جنايات المركز مخدرات وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 50 كيلو تقريبا ومبالغ مالية وهاتفين محمول وتحرر المحضر رقم 3792 لسنة 2016 جنايات مركز دمياط.

شبكةعيونالإخبارية

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