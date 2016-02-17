أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط "الشيوخى والننش" وبحوزتهما 50 كيلو بانجو بدمياط

Google+ Print
ضبط "الشيوخى والننش" وبحوزتهما 50 كيلو بانجو بدمياط ضبط "الشيوخى والننش" وبحوزتهما 50 كيلو بانجو بدمياط
تمكن رجال البحث الجنائى بمركز شرطة دمياط برئاسة المقدم أحمد سلامة من ضبط استورجى وعاطل وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر.
> تبين ضبط كل من محمد .م.أ 43 عاما عاطل ومقيم الشعراء وشهرته الشيوخى ومحمد .م.ح وشهرته الننش 40عاما استورجى ومقيم الشعراء والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا بينهم القضية رقم 12292لسنة 2010 جنايات المركز مخدرات وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 50 كيلو تقريبا ومبالغ مالية وهاتفين محمول وتحرر المحضر رقم 3792 لسنة 2016 جنايات مركز دمياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365