النيابة تستعلم عن حالة مصابى حادث البدرشين وتطلب تحريات المباحث

تباشر نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، التحقيق فى واقعة إصابة 15 مجندًا فى حادث تصادم سيارة نقل بسيارة شرطة تابعة لقوات الأمن بطريق مصر - أسيوط الزراعى بالحوامدية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً للانتقال لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب بطريق مصر - أسيوط الزراعى بمنطقة الحوامدية، حدث تصادم بينها وبين سيارة شرطة تابعة لقوات الأمن كانت تقل عددًا من المجندين وأعضاء الفرقة الموسيقية التى كانت تشهد جنازة أمين شرطة استشهد مساء أمس بالبدرشين، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأخيرة بمنطقة أبو ربيع بالحوامدية، وإصابة المجندين بإصابات طفيفة ما بين كسور وكدمات وسحجات فى مناطق مختلفة من الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

وأكد مصدر قضائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن تصدر النيابة قراراً بالتحفظ على سيارة الأمن المركزى والسيارة النقل التى تسببت فى الحادث، وعرضهما على مهندس فنى لفحصهما وكتابة تقرير عنهم، لبيان ما إذا كان هناك أى مشاكل فنية بهما من عدمه، واستدعاء سائقى السيارتين، وقيادات الأمن التابع لهم الجنود الذين أصيبوا فى الحادث؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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