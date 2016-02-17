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حزب الله ينعى هيكل.. ويؤكد: كان مدرسة فى الوطنية والإيمان بقضايا الأمة

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حزب الله ينعى هيكل.. ويؤكد: كان مدرسة فى الوطنية والإيمان بقضايا الأمة حزب الله ينعى هيكل.. ويؤكد: كان مدرسة فى الوطنية والإيمان بقضايا الأمة
تقدم "حزب الله" اللبنانى بالعزاء فى وفاة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل إلى عائلته وإلى الشعب المصرى وأهل الصحافة والإعلام فى العالم العربى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وجاء فى بيان صدر عن الحزب، اليوم الأربعاء: " فقدت والعالم العربي، وأهل الصحافة والفكر والسياسة والإعلام، ركنا كبيرا، وعلما بارزا، وأستاذا جليلا، هو الأستاذ محمد حسنين هيكل، الذى يمثل بذاته، وبفكره، وبقلمه، وتاريخه السياسى والنضالى والمهنى، مدرسة فى السياسة الوطنية، والالتزام المهنى الرفيع، والإيمان القومى الصادق بقضايا الأمة الرئيسية، وعلى رأسها قضية فلسطين التى آمن دائما بتحريرها، وبقضية المقاومة التى كان فخورا دائما بانتصاراتها وقادتها وشهدائها".

وأضاف البيان : "إن العلاقة العميقة التى كانت تربطه بالمقاومة وقيادتها، على خط الوحدة والجهاد والانتصار، سوف تبقى فى وجداننا وعقولنا، كما أن أفكاره وكتاباته ومواقفه وتاريخه السياسى والمهنى الرفيع تبقى نبراسا مضيئا فى الحاضر والمستقبل بقدر ما ستبقى محفورة فى التاريخ العربى المعاصر".

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مصر 365

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