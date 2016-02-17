مصرع ربة منزل بسبب سقوط سور عليها أثناء تنفيذ حملة إزالة فى المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها بقرية نزلة فرج الله بمركز المنيا، أثناء تنفيذ حملة إزالة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد مصرع "ثريا.ش"، 37 سنة ربة منزل، أثناء تنفيذ حملة إزالات بنزلة فرج الله.

وتبين أنه أثناء قيام حملة بتنفيذ قرار إزالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية عبارة عن سور لقطعة الأرض به عددًا من الماشية، اندفعت السيدة نحو السور أثناء إزالته وسقط عليها أحد الجدران ما أسفر عن وفاتها.

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