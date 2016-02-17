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مصر تبحث مع روسيا وأمريكا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا

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مصر تبحث مع روسيا وأمريكا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا مصر تبحث مع روسيا وأمريكا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الـ24 ساعة الأخيرة، شهدت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكرى، وكل من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ووزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، تناولت الوضع فى سوريا وسبل تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الأخيرة بميونخ لمجموعة الدعم الدولية لسوريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكرى كان قد تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكى، مساء الثلاثاء، تناول نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا الأخير والجهود الدولية والإقليمية المطلوبة لوضع اتفاق وقف العدائيات موضع التنفيذ، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد احتياجاً لها داخل الأراضى السورية.

وأعقب ذلك اتصال أجراه الوزير شكرى مع وزير خارجية روسيا اليوم الأربعاء للغرض نفسه، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تقتضى تنسيق الجهود من أجل وضع ضمانات لتنفيذ اتفاق وقف العدائيات مع الاستمرار فى الوقت ذاته فى مكافحة الإرهاب بسوريا.

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