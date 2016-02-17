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بالفيديو.. تركيا: مقتل 5 وإصابة 10 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة أنقرة

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بالفيديو.. تركيا: مقتل 5 وإصابة 10 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة أنقرة بالفيديو.. تركيا: مقتل 5 وإصابة 10 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة أنقرة
نشر موقع "سى إن إن ترك"، يوضح التفجير الذى ضرب العاصمة أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، وتسبب فى مقتل 5 أشخاص وجرح 10 حسب تصريح صحفى لـ"والى أنقرة".

وأكد موقع "ترك برس" أن التفجير استهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات البرية التركية، مشيرا إلى أن الشرطة التركية أغلقت الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار القريب من مقر القوات البرية فى العاصمة أنقرة.


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الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (1)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (2)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (3)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (4)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (5)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (6)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (7)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (8)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (9)

الشرطة التركية ، تركيا ، حادث انقره (10)


>- سقوط جرحى وسط أنقرة فى تفجير سيارة مفخخة استهدفت تجمع للجيش التركى

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