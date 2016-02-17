بالفيديو.. تركيا: مقتل 5 وإصابة 10 فى تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة أنقرة

نشر موقع "سى إن إن ترك"، فيديو يوضح التفجير الذى ضرب العاصمة أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، وتسبب فى مقتل 5 أشخاص وجرح 10 حسب تصريح صحفى لـ"والى أنقرة".

وأكد موقع "ترك برس" أن التفجير استهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات البرية التركية، مشيرا إلى أن الشرطة التركية أغلقت الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار القريب من مقر القوات البرية فى العاصمة أنقرة.

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