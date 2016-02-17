الجارديان: اللاجئون السوريون يتحولون لسلاح بيد روسيا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" يحاول إنتاج المزيد من اللاجئين السوريين، بضرب المستشفيات والمصالح والمدارس، بهدف الضغط على تركيا وأوروبا، واستخدام اللاجئين السوريين كسلاح فى يده هو والنظام السورى، حتى تشعر أوروبا وتركيا بأنهما عاجزتان أمام استقبال المزيد من اللاجئين فى أراضيهم، الأمر الذى يشوه صورتهما أمام المجتمع الدولى.

وأضافت "الجارديان" موضحة أن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف لفت إلى أن ادعاء الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن احتلال روسيا لسوريا غير معقول قانونيا أو واقعيا، قائلا "العلاقات مع تركيا فى أسوأ حالاتها خلال السنوات العشر الماضية، نشعر بالأسف من ذلك، لكننا نقول بكل صراحة ووضوح إن هذا ليس ذنب روسيا".

على الجانب الآخر، قال "شتيفن زايبرت" المتحدث باسم المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، الاثنين، "للذين يتحدثون عن حرب باردة أو خطر الحرب الباردة مثل رئيس الوزراء الروسى (ديمترى) ميدفيديف.. كل ما يمكننى قوله إن هذه ليست بالتأكيد رؤية الحكومة الألمانية، مستبعدا نشوب حرب بين روسيا والغرب، وإنه يتعين القول إن الأمر فى يده لمنع الوصول إلى مثل هذا الوضع".

واختتمت الجريدة مقالها موضحة، أن بعض الدول الأوروبية وتركيا بدأوا يستشعرون اللعبة التى يقوم بها "بوتين" مستخدماً اللاجئين السوريين كسلاح للضغط عليهم.