شكرى يناقش مع المبعوث الأمريكى للتحالف ضد داعش جهود مكافحة الإرهاب

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بريت ماكجورك المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالتحالف الدولى ضد داعش، والذى يزور مصر للتشاور حول الجهود الدولية فى مجال مكافحة تنظيم داعش.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، والذى عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وما تمخض عنه من اتفاق بشأن وقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، وكيفية وضع الاتفاق موضع التنفيذ دون التعارض مع جهود مكافحة تنظيم داعش فى سوريا.

ومن جانبه أكد سامح شكرى للمسئول الأمريكى على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة على المسرح السورى قصارى جهدها من أجل ضمان وقف العدائيات، وألا تضيع تلك الفرصة السانحة لخلق بيئة داعمة لإعادة إطلاق مفاوضات العملية السياسية والتعامل مع التحديات الإنسانية الخطيرة التى يواجهها الشعب السورى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن محادثات وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكى تناولت أيضاً تقييم الأوضاع الأمنية فى ليبيا وجهود مكافحة تنظيم داعش فى الأراضى الليبية، وتم التأكيد مجدداً على الأهمية البالغة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية، واعتمادها من جانب مجلس النواب، باعتبارها الخطوة الرئيسية نحو الوصول إلى رؤية موحدة يدعم بها المجتمع الدولى جهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا.