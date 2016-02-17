أخبار السعودية اليوم.. مقتل وإصابة 3 بقذائف للميليشيات فى ظهران الجنوب

اهتمت أخبار السعودية اليوم بإعلان المملكة عن مقتل مقيم، وإصابة شخصين بقذائف للميليشيات فى ظهران الجنوب.كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بإعلان وزارة الداخلية السعودية اليوم، إعدام يمنيين اثنين مدانين بتهريب مخدر الحشيش، ما يرفع عدد الإعدامات المنفذة منذ مطلع السنة إلى 62.

وجاء فى بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تم القبض على كل من المدعو أحمد محمد سالم مبارك والمدعو عبد السلام على على الجمالى، يمنيى الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر".

وأضاف، أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما، وصدر بحقهما حكم من المحكمة العامة، صدقته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بتنفيذه، وأوضحت الداخلية أن الحكم نفذ اليوم فى مدينة جازان (جنوب غرب).

وركزت أخبار السعودية اليوم على قرار اليونانى دونيس، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى، بإغلاق تدريبات الفريق أمام الجماهير ووسائل الإعلام من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين استعداداً لمواجهة نظيره الأهلى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد عبد الشافى.

ويلتقى الهلال مع الأهلى، بعد غد الجمعة، بملعب "الملك فهد" الدولى، بالعاصمة السعودية "الرياض"، فى نهائى بطولة كأس ولى العهد السعودى.