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بالصور.. القيادة الموحدة بشرق القناة تبحث إمكانية إقامة مشروعات تنموية برأس سدر

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بالصور.. القيادة الموحدة بشرق القناة تبحث إمكانية إقامة مشروعات تنموية برأس سدر بالصور.. القيادة الموحدة بشرق القناة تبحث إمكانية إقامة مشروعات تنموية برأس سدر
بحث اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة رأس سدر، مع اللواء أ.ح محمد على شمس من القيادة الموحدة بشرق القناة ومكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، والعميد عاصم عبد الغفار سعدون من قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، ومنال العبسى رئيس مجلس إدارة جمعية نساء من أجل ، والمهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتور عبد الدايم عبد العزيز نائب رئيس محطة بحوث سيناء، ومدير الإدارة الزراعية برأس سدر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين القيادة الموحدة بشرق القناة وجمعية نساء من أجل مصر ومدينة رأس سدر، وذلك لبحث إمكانية إقامة مشروعات تنموية زراعية فى مجالات عدة بالمدينة.

وبعد ذلك تابعوا زراعة شتلات الزيتون المهداة من القيادة الموحدة سيناء للمزارعين برأس سدر، وأجروا جولة تفقدية فى محطة بحوث الصحراء برأس سدر.

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(3)

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(4)

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(5)

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(6)

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(7)

القيادة-الموحدة-بشرق-القناة-تبحث-امكانية-اقامة-مشروعات-تنموية-زراعية--براس-سدر-(8)
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