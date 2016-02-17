فصل طالبين بـ"علوم الإسكندرية" لخروجهما عن الأعراف الجامعية

قرر مجلس التأديب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده، عميد الكلية، فصل الطالب مارك نبيل بالمستوى الثانى إحصاء أسبوعين اعتبارًا من 20 فبراير.

وجاء قرار الفصل لخروجه عن مقتضات السلوك الطلابى، وعدم الالتزام بالأعراف الجامعية بالتحدث باسلوب غير لائق مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق، وأثناء أدائه عمله، خلال عرض الطالب لأحد المشكلات الإدارية التى واجهته مرددًا عبارات غير لائقة .

وقرر مجلس التأديب أيضًا فصل الطالب أحمد العشماوى بالمستوى الرابع كيمياء لمدة أسبوعين؛ للتعدى على رئيس وحدة الأمن ببوابة الكلية وخروجه عن مقتضيات السلوك الطلابى، مُصِرًا على الدخول عنوة رفقة أحد زملائه الذى قام أفراد الأمن بمنعه من الدخول، نظرًا لعدم اتباعه التعليمات، مما أدى إلى مشاجرته مع أفراد الأمن، وتعديه بالضرب، وسب أفراد الأمن أثناء تأدية عملهم.