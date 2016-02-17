موانئ البحر الأحمر تعلن إنشاء محطة الفحم بالحمروين شمال القصير

عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، وبحضور اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وسكرتير عموم محافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء والجهات العاملة بالموانئ من جمارك وشحن وتفريغ وأمن موانئ وذوى الخبرة.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة منها مناقشة تكليف بنك الاستثمار القومى بإجراء دراسات الجدوى وإعداد المستندات اللازمة للنشر عن المشروعات الاستثمارية لإمكان طرحها والنشر عنها وهى إنشاء محطة حاويات بميناء سفاجا و كذلك إنشاء محطة تداول فحم بميناء الحمراوين .

كما ناقش المجلس تطوير ميناء السويس بإنشاء محطة كروز لاستقبال السفن السياحية وإنشاء مارينا لليخوت ومحطة بضائع عامة، وكذلك تطوير شامل لميناء شرم الشيخ يتضمن إنشاء محطة ركاب سياحية ومارينا لليخوت.

كما ناقش المجلس، إنشاء محطة ركاب ( سفر و وصول ) لميناء الغردقة بعد تصديق محافظ البحر الأحمر على تخصيص مساحة 23 ألف متر مربع، وأعمال نقل الركاب، وحمل أمتعتهم بميناء سفاجا، ومراجعة قيمة مقابل الخدمات للسيارات المفرج عنها .

وعلى جانب آخر، تابع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفصل موانئ الأدبية والسخنة والطور عن موانئ البحر الأحمر و تبعيتهم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الجلسة تمت متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015 الفترة من 1/7/2015 حتى 31/1/2016 و نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 31/1/2016 مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق .