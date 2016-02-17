محافظ الإسماعيلية يشدد على متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن ملف النظافة العامة والتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات بشكل عام هو التحدى الأكبر والأصعب فى مجال العمل فى المحليات، وأنه لابد من حتمية تضافر وتكثيف كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية من أجل تحقيق المنشود والوصول إلى المستوى اللائق من النظافة العامة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم الاتفاق والتنسيق مع وزير البيئة على إعطاء دفعة لاستكمال البروتوكول الخاص بمنظومة الجمع السكنى المباشر للمخلفات والقمامة بالمحافظة، وأنه تم وصول اللودر الذى أرسلته وزارة البيئة هدية لدعم منظومة النظافة العامة بالمحافظة، وسيتم استخدامه ودخوله للخدمة خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أنه لن يهدأ له بال إلا بعد أن تتم استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية كسابق عهدها.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى الأسبوعى للمجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقده بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وطالب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة مضاعفة وتضافر كافة الجهود المبذولة، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والتفاعل مع المواطنين وقضاياهم والتواصل معهم والعمل على حلها سريعا.

كما أصدر تعليمات بعمل معاينة فورية للبركة التى تؤرق مواطنى وأهالى قرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والبالغ مساحتها 20 فدانا، وسرعة إعداد تقرير تفصيلى للموقف وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، وذلك بناء على شكوى من المواطنين بخطورة هذه البركة على أبنائهم وأراضيهم الزراعية.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، الذى بلغ إجمالى ما تم إقراضه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة من خلال هذا المشروع إلى 12 مليونا و555 ألف جنيه لتمويل 311 مشروعا بمراكز مدن المحافظة، وتم استعراض خطة محافظة الإسماعيلية لمحو الأمية، التى تتم بالتنسيق بين فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والوحدات المحلية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والزراعة والصحة والتضامن، والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين هذه المديريات و الفرع وضرورة تحديد دور كل مديرية فى هذه الخطة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق يوم 26 فبرايرالجارى بعد أن تم الانتهاء من ترميمه وإعادة تأهيله من جديد وفرشه استعدادا للافتتاح.

وفى إطار متابعات الموقف التنفيذى لخطة المحافظة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء أكد المحافظ على ضرورة تفعيل برامج خطة المحافظة لاستمرار ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واستكمال فتح المنافذ، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام 10 سيارات منافذ متنقلة ستتواجد مرتين فى الأسبوع فى المراكز والمدن لطرح السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين علاوة على عدد 27 شادر لحوم موزعة بمختلف قطاعات المحافظة بخلاف المنافذ والمعارض الدائمة.

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