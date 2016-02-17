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خدمة ملاحية جديدة بين دمياط وتركيا والبحر الأسود

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خدمة ملاحية جديدة بين دمياط وتركيا والبحر الأسود خدمة ملاحية جديدة بين دمياط وتركيا والبحر الأسود
وصلت ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينة الحاويات CLAIR-A التركية، ويبلغ طولها 184 مترا وعرضها 24 مترا .

وفى هذا السياق صرح اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى تصريحات صحفية، أن هذه السفينة تعتبر باكورة الاتفاق بين الهيئة وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والخط الملاحى العالمى HAPAG-LOYD والخط الملاحى التركى ARKAS .

وأضاف رئيس هيئة الميناء، أنه تم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعية من ميناء دمياط إلى موانئ تركيا والبحر الأسود، موضحا أن هذه الخدمة الملاحية الجديدة BMX تأتى تتويجًا للتعاون المثمر مع الخط الملاحى الألمانى الذى يعتبر العميل الأول لمحطة حاويات دمياط من حيث حجم النشاط وأيضا هى بداية للتعاون مع الخط الملاحى التركى الذى له حصة سوقية كبيرة فى منطقة البحر المتوسط .

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