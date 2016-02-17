بالصور.. محافظ الإسماعيلية يسلم 27 منزلا لمنتفعى مشروع الـ1.5 مليون فدان

استكمالا لتنفيذ بادرة الآمل الجديدة لأبناء مصر من شباب الخريجين وصغار المزارعين، ومع انطلاق باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق رئيس مجلس أمناء مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين، والمهندس محمد حسنى السقا رئيس جهاز التعمير، والدكتور إبراهيم العرينى المشرف التنفيذى لمشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق استكمال مراسم وإجراءات تسليم عدد 27 منزلا للمنتفعين بالمشروع من ثلاث محافظات تشمل الإسماعيلية والغربية والدقهلية.

ولليوم الثانى على التوالى من بدء التسليم للمنتفعين بالمشروع وأهاليهم تم تسليم المنازل المخصصة لهم، ويعتبر هذا هو اليوم الثانى لبدء تسليم المشروع للمنتفعين، الذى يتم يوميا على دفعات متتالية حتى ينتهى تسليم القرية بالكامل.

وتشمل قرية الأمل 250 قطعة أرض بإجمالى مساحة قدرها 3500 فدان موزعة بواقع 217 للخريجين، و20 قطعة لصغار المزارعين، و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى 530 منزلا تم بناؤها وتشيدها وتزويدها بكل المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية.

كما تضم القرية 514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا، مزود بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى.

وأكد المحافظ خلال مراسم التسليم للمنتفعين بالمشروع على اهتمام كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية هذا المشروع والعمل على تذليل كل المعوقات من أجل إنجاحه كنموذج يحتذى به على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، والذى سيساهم إلى حد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض سيناء بخلق مجتمع عمرانى جديد مكتمل الخدمات.



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