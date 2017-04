"رِد تاغ" والنجمة سيرين عبد النور يمدّدان شراكتهما

كشفت شركة "رِد تاغ" المتخصصة بالأزياء ومنتجات اللايف ستايل المنزلية ذات القيمة المميزة، والنجمة العربية المتألقة سيرين عبد النور، عن مشروع تفاعلي ملهم وراقٍ بمناسبة استمرار الشراكة الناجحة بينهما.

ومنذ انضمامها لعائلة "رِد تاغ" في سبتمبر الماضي، عملت سيرين بشكل وثيق مع الشركة لتعزيز تعاونهما بشكل أكبر، ليثمر ذلك الآن عن إطلاق تشكيلة "Inspired by Cyrine" الفريدة للغاية.

وسيتم تقديم التشكيلة الآن للجمهور في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حملة مبتكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #REPOST تقودها سيرين بنفسها. وتتضمن الحملة ظهور النجمة بإطلالة متميزة مرتدية أزياء من "رِد تاغ" ساهمت شخصياً بإحيائها.

وتعليقاً على هذا التعاون الجديد، قالت سيرين: "يسرّني أن أرى شراكتي مع ’رِد تاغ‘ تأخذ شكلاً جديداً. وقد جاءت تشكيلة ’Inspired by Cyrine‘ نتيجة ستة أشهر من العمل الدؤوب والتفاني من كلا الطرفين، وأنا متحمسة جداً لرؤيتها تنبض بالحياة وأن أشاركها مع جميع السيدات في أنحاء المنطقة".

وتتضمن تشكيلة "Inspired by Cyrine" مجموعة من القطع الناعمة والأنيقة غير الرسمية، والملابس الرياضية الراقية، والإطلالات الرّاقة والمتألقة. وتحمل كل قطعة لمسات سيرين المميزة التي تضفي روح النعومة والحيوية والأنوثة على التشكيلة بأكملها.

وفي حديثه عن استمرار الشراكة مع سيرين عبد النور، قال ديفيد بيدجون، الرئيس التنفيذي للعمليات في "رِد تاغ": "نحن فخورون جداً بالانتقال بشراكتنا مع سيرين إلى المستوى التالي. سيرين باتت جزءاً من اسرتنا الآن، ونحن نعمل سوياً لتلبية احتياجات جمهورنا المشترك في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

وسوف تصل تشكيلة "Inspired by Cyrine" الجديدة إلى مجموعة مختارة من متاجر "رِد تاغ" في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من أواخر شهر فبراير الجاري.