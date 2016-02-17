إطلالات شتوية ساحرة في عروض أسبوع نيويورك للموضة

في ليلة البارحة أقيمت العديد من العروض الجذابة في أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2106 كان أبرزها عرض أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta التي قدمت خلال إطلالات شتوية ساحرة.

جمع هذا العرض بين الستايل الأنثوي الناعم والأناقة الشتوية بالخامات الثقيلة الفخمة، فاحتوى على المخمل، والفرو وعرضت خلاله بعض فساتين السهرة المميزة بقصاتها الناعمة وألوانها العصرية الأنيقة، وقد لاحظنا حضور القفازات في العديد من الإطلالات كان بعضها موصولاً بالأكمام الطويلة والبعض الآخر مميزًا بتصاميم عصرية أنيقة.

ويمكن أن تكون القفازات أحد الاتجاهات البارزة للخريف المقبل حيث شاهدناها في عرض دينيس باسو Dennis Basso كذلك، وقد قدّم هذا العرض تصاميم جميلة دمجت الحرير مع الدانتيل في إطلالات مميزة وقدمت معاطف الفرو بطبعات حيوانية لافتة.

كما كان عرض نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez من العروض المميزة خلال اليوم السادس من عروض نيويورك كذلك، حيث كانت تصاميمه عصرية بأسلوب بسيط ومميز.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقةً من التصاميم المميزة لعروض أسبوع نيويورك للموضة، شاهديها وشاركينا برأيك.