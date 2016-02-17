نجمات عربيات بإطلالات ساحرة في المهرجانات مؤخراً!

شهدت المنطقة العربية عدداً من المهرجانات والاحتفالات في الآونة الأخيرة أحياها عدد من النجوم، وأضاؤوا مسرحها بإطلالات مميزة وفاخرة، ولاسيما النجمات اللواتي تألقن بتصاميم جميلة وأنيقة.

وقد تنوعت خيارات النجمات بين الأزياء التقليدية الشرقية المستوحاة من الجلابية أو من القفطان المغربي، مثل أصالة نصري التي اختارت إطلالة من توقيع المصمم رامي العلي في مهرجان "هلا فبراير" عبارة عن فستان من قماش الموسلين مع تفاصيل ذهبية على الخصر، وقد زيّنت شعرها باكسسوار ذهبي فبدت كالملكات العربيات الأصيلات.

صوّتي لنجمة "بولييود" الأكثر أناقة برأيك

وكذلك أسماء المنور التي اختارت قفطاناً أنيقاً باللون الأبيض، تخللته بعض التفاصيل الذهبية، وارتدت فوقه رداء طويلاً أضاف إليه لمسات دراماتيكية خاصة.

وبالنسبة لأحلام، فقد انتقت تصميماً جمع بين الفستان وبين الجلابية التقليدية باللون الفضي مع أكمام طويلة من قماش الشيفون المُزركش.

بدورها، اختارت بلقيس فستاناً ذا تصميم مبتكر لمهرجان "سوق واقف" أشبه بتنورة باللون الأزرق مع توب مزركشة ومشكوكة بالترتر الملون.

بينما تألقت ديانا حداد وفي نفس المهرجان بفستان أسود بقماش لامع بسيط التصميم وغير متكلف، وقد بدت فيه غاية في الأناقة.

ورأينا شيرين عبد الوهاب في مهرجان "هلا فبراير" تختال بفستان باللون الأصفر من توقيع"زهير مراد" Zuhair Murad زيّنه حزام باللون الفضي على الخصر، وقد بدا جميلاً عليها، غير أنها لم توفق في تسريحة شعرها وماكياجها اللذين بدت فيهما وكأنها شيرين التي كانت من 10 سنوات.

أما أنغام فقد تألقت بمهرجان "هلافبراير " في فستان أسود مع زخرفات فضية وقد بدت أنيقة وجميلة.

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