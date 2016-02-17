بالفيديو: مالبيري تعرض مجموعتها في أسبوع لندن للموضة

تتحضّر علامة "مالبيري" Mulberry إلى عرض مجموعتها الجديدة في مدينة لندن ضمن فعاليات أسبوع الموضة وذلك يوم الأحد 21 فبراير/ شباط. وهذه المجموعة هي الأولى تحت إشراف المدير الإبداعي الجديد جوني كوكا Johnny Coca، وهي بحسب القيّمين على العلامة ستشكّل مفاجأة كبيرة لزبائن "مالبيري" Mulberry ومحبيها.

للتعرّف أكثر على هذه المجموعة وعن مصدر الوحي فيها، بإمكانك مشاهدة هذا الفيديو الذي يتحدّث فيه المصمم جوني كوكا عن تفاصيل كثيرة شيّقة.