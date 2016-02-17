IAM تفتتح متجراً جديداً في بيروت

افتتحت مؤخراً علامة الإكسسوارات "IAM" متجراً جديداً لها وسط العاصمة بيروت وهو المتجر الرابع لها في لبنان. ويتميّز المتجر بديكوره الهادئ الشبيه بسائر متاجر العلامة، وستُعرض فيه أحدث تشكيلاتها من قطع الإكسسوارات الكلاسيكية والعصرية التي تغني إطلالة المرأة وتزيدها أناقة. إكسسوارات IAM تتميّز بتصاميمها الفريدة التي تناسب مختلف الإطلالات النهارية والمسائية والتي تستوحذ على إعجاب السيدات على اختلاف أذواقهن.

لا تترددي في زيارة متجر IAM في وسط بيروت لاكتشاف جديد العلامة